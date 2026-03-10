"Вопрос спорный": помогут ли штрафы и аресты в борьбе с хамством в адрес врачей и учителей

В России предлагают ужесточить наказание за оскорбление врачей, учителей и других должностных лиц. За грубые слова в их адрес могут грозить штрафы от 5 до 15 тысяч рублей или административный арест до 15 суток.

Помогут ли жесткие меры искоренить хамство? Не станет ли это поводом для манипуляций и злоупотреблений со стороны самих педагогов и медработников? Как отличить конструктивную критику от оскорбления?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.