10 марта, 16:00Общество
"Вопрос спорный": помогут ли штрафы и аресты в борьбе с хамством в адрес врачей и учителей
В России предлагают ужесточить наказание за оскорбление врачей, учителей и других должностных лиц. За грубые слова в их адрес могут грозить штрафы от 5 до 15 тысяч рублей или административный арест до 15 суток.
Помогут ли жесткие меры искоренить хамство? Не станет ли это поводом для манипуляций и злоупотреблений со стороны самих педагогов и медработников? Как отличить конструктивную критику от оскорбления?
Об этом – в эфире телеканала Москва 24.