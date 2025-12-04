04 декабря, 19:00Общество
"Вопрос спорный": буллинг предложили отнести к экстремистскому движению в России
В России предложили отнести буллинг к экстремистскому движению и призвали штрафовать за систематическую травлю как в офлайне, так и в Сети. При этом сумма штрафа может доходить до полумиллиона рублей.
Специалисты говорят, что проблема буллинга достигла небывалых масштабов. Жестокой агрессии подвергаются и дети, и взрослые.
Стоит ли вводить штрафы за буллинг? Не станут ли они инструментом для борьбы с критикой? Как лучше всего бороться с обидчиками?
Об этом – в эфире телеканала Москва 24.