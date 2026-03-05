"Вопрос спорный": нужно ли экономить на свадьбе

Россияне все чаще отказываются от пышных свадебных церемоний, предпочитая скромные празднования. Даже торжество в узком кругу в Москве обходится в среднем в 350 тысяч рублей. Многие пары экономят, но так ли это оправдано, если свадьба бывает раз в жизни?

Стоит ли тратить годовой бюджет на один день или лучше отложить деньги на другие цели? Кто должен платить за свадьбу – молодожены или их родители? И не пожалеют ли потом супруги, что не устроили праздник мечты?

Об этом – в программе "Вопрос спорный".