Новости

05 марта, 16:00

Общество

"Вопрос спорный": нужно ли экономить на свадьбе

Сергей Собянин вручил москвичкам государственные и городские награды

"Специальный репортаж": цветы

Московская федерация профсоюзов подготовила гуманитарную помощь для бойцов СВО

Москвичи стали отказываться от пышных свадеб из-за роста цен

Снегопад начался в Балашихе

Расходы сервисов доставки в РФ могут увеличиться из-за ограничений для электровелосипедов

Высота сугробов в Москве за сутки снизилась до 50 сантиметров

В Москве объявили о старте отбора для участия в Большой арктической экспедиции – 2026

Ветер будет дуть со скоростью 5 м/с в Москве 5 марта

Россияне все чаще отказываются от пышных свадебных церемоний, предпочитая скромные празднования. Даже торжество в узком кругу в Москве обходится в среднем в 350 тысяч рублей. Многие пары экономят, но так ли это оправдано, если свадьба бывает раз в жизни?

Стоит ли тратить годовой бюджет на один день или лучше отложить деньги на другие цели? Кто должен платить за свадьбу – молодожены или их родители? И не пожалеют ли потом супруги, что не устроили праздник мечты?

Об этом – в программе "Вопрос спорный".

Программа: Вопрос спорный
обществовидеоЛеонид Закошанский

