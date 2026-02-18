"Вопрос спорный": можно ли запрещать детям общаться с биологическим родителем

В Саратове суд обязал семилетнюю девочку встречаться с отцом, хотя во время таких встреч у нее случаются истерики. Мать утверждает, что бывший муж – тиран. А отец считает, что ребенка настраивают против него.

В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафа за воспрепятствование общению ребенка с родителем. Как защитить интересы ребенка, если он испытывает страх перед близким человеком? Где грань между защитой детской психики и нарушением прав родителя?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.