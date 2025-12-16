"Вопрос спорный": кто должен отвечать за опасный подарок

В Астрахани возбуждено уголовное дело против бабушки, подарившей внуку питбайк. Подросток без прав выехал на дорогу, попал в ДТП и получил тяжелые травмы. Пенсионерке грозит срок за создание опасности для жизни несовершеннолетнего.

Кто должен нести ответственность, если подарок причинил вред: даритель, получатель или производитель? Нужно ли заранее оценивать риски, выбирая презент?

