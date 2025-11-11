"Вопрос спорный": в Госдуме предложили запретить продажу готовой еды в магазинах

В Госдуме предложили ввести запрет на приготовление и продажу выпечки и салатов в супермаркетах. Авторы инициативы уверены, что текущий контроль за качеством этих товаров недостаточен.

Стоит ли запрещать готовую еду в магазинах? Как на это отреагируют потребители, для которых такие продукты часто становятся спасением? Не приведет ли это к росту цен в ресторанах и службах доставки?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.