11 ноября, 19:00

Общество

"Вопрос спорный": в Госдуме предложили запретить продажу готовой еды в магазинах

"Вопрос спорный": в Госдуме предложили запретить продажу готовой еды в магазинах

В Госдуме предложили ввести запрет на приготовление и продажу выпечки и салатов в супермаркетах. Авторы инициативы уверены, что текущий контроль за качеством этих товаров недостаточен.

Стоит ли запрещать готовую еду в магазинах? Как на это отреагируют потребители, для которых такие продукты часто становятся спасением? Не приведет ли это к росту цен в ресторанах и службах доставки?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Вопрос спорный
