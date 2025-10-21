"Вопрос спорный": в РФ могут ввести обязанность компенсировать поисковые операции

История с исчезновением в уральских горах туристки из Челябинска закончилась ее спасением. Поисковые отряды искали женщину трое суток, но смогли обнаружить ее у одной из вершин. Сейчас туристке оказывают помощь.

Но не всегда удается найти пропавших. Нужно ли регламентировать экстремальный туризм? Должны ли туристы или их родственники компенсировать поисковые операции?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

