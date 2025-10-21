Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 октября, 19:00

Общество

"Вопрос спорный": в РФ могут ввести обязанность компенсировать поисковые операции

"Вопрос спорный": в РФ могут ввести обязанность компенсировать поисковые операции

В РФ может появиться система СМС-оповещений об отключении воды, света и газа

Столичный суд вернул пенсионерке квартиру, которую она продала 6 лет назад

Синоптики предупредили москвичей о сильном тумане вечером 21 октября

Первые символы Нового года начали появляться в Москве

"Атмосфера": 8 градусов ожидается в Москве днем 22 октября

"Атмосфера": 6 градусов ожидается в Москве вечером 21 октября

Мэр Москвы: город поможет участникам и ветеранам СВО начать собственное дело

Воздух в Москве прогреется до 7 градусов 21 октября

Пранкеры стали разыгрывать пожилых москвичей

История с исчезновением в уральских горах туристки из Челябинска закончилась ее спасением. Поисковые отряды искали женщину трое суток, но смогли обнаружить ее у одной из вершин. Сейчас туристке оказывают помощь.

Но не всегда удается найти пропавших. Нужно ли регламентировать экстремальный туризм? Должны ли туристы или их родственники компенсировать поисковые операции?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Вопрос спорный
обществовидеоИрина Слуцкая

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика