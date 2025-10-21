Форма поиска по сайту

21 октября, 10:48

Общество

Желтый уровень опасности объявлен в столичном регионе в ночь на 22 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области из-за тумана, сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение будет действовать с 21:00 вторника, 21 октября, до 09:00 среды, 22 октября.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что небольшие дожди в Москве будут идти каждый день в течение рабочей недели, а к выходным они усилятся. В субботу, 25 октября, количество осадков достигнет 22 миллиметров, что составляет около 30% месячной нормы.

При этом заморозков и гололедицы не ожидается, температурный фон будет даже выше нормы октября. Специалист добавил, что менять летнюю резину на зимнюю пока рано.

