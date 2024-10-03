Пранкер Вован опроверг сообщения о розыгрыше Максима Галкина

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Пранкер Вован (Владимир Кузнецов) опроверг информацию о разговоре с артистом Максимом Галкиным (внесен в реестр иноагентов в РФ), в результате которого тот якобы перечислил деньги в поддержку Израиля.

Ранее в Сети распространилась информация о том, что пранкеры Вован и Лексус связались с Галкиным и артист во время разговора перевел 3 миллиона рублей для помощи еврейскому государству.

"Эти фейки были еще год назад. Вся информация только в наших социальных сетях", – передает РИА Новости слова Кузнецова.

Ранее пранкеры рассказали, что они создали новый жанр – пранк-журналистику, которая выросла из розыгрышей над звездами и политиками в уникальное российское явление. По мнению Кузнецова, это симбиоз юмора и журналистики, который начинался как хулиганская забава, но превратился в нечто общественно полезное и социально значимое.

