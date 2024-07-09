Вован и Лексус: номера для пранков мы берем в интернете

Фото: Агентство "Москва"

Телефонные номера героев пранков берутся прямо из интернета, рассказали в интервью телеканалу Москва 24 Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров).

В качестве примера Столяров привел поиск контактов для разговора с лидером США Джо Байденом.

"Думаю, что мы можем найти (в интернете. – Прим. ред.) номер горячей линии Белого дома. <...> Вы звоните на нее и дальше, уже в зависимости от того, насколько у вас продумана легенда, просите соединить себя с тем человеком, который <...> организует эти международные переговоры", – пояснил он, добавив, что такие сотрудники заинтересованы в проведении бесед политиков "со своим боссом".

В интервью Столяров также отметил, что они всегда тщательно готовятся к самому разговору.

"Если твой собеседник хочет задать какие-то наводящие вопросы, ты, конечно же, должен ориентироваться, быстро находить ответ", – подчеркнул пранкер.



Лексус (Алексей Столяров) пранкер Но в целом, когда разговор состоялся, ты к нему уже подготовлен. Ты уже, в принципе, понимаешь сценарий этого диалога, куда он может зайти, какие опасные моменты там могут быть. Ты к ним готов, и у нас никогда не было форс-мажора в этом плане.

Большое интервью с Вованом и Лексусом смотрите 9 июля на телеканале Москва 24 в 18:30.

Ранее пранкеры заявили, что создали новый жанр – пранк-журналистику, которая выросла из розыгрышей над звездами и политиками в уникальное российское явление. По мнению Владимира Кузнецова (Вована), это симбиоз юмора и журналистики, который начинался как хулиганская забава, но превратился в нечто общественно полезное и социально значимое.