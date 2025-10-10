Форма поиска по сайту

10 октября, 07:45

Общество

Зумеры стали делать пранки с помощью ИИ, чтобы разыграть родителей

В Сети появился новый интернет-пранк, который зумеры устроили своим родителям. Ленты соцсетей пестрят розыгрышами с незваными гостями, созданными при помощи искусственного интеллекта. В квартирах появляются сгенерированные знакомые из прошлого, подозрительные гадалки и медийные личности.

Реакции близких, от легкого шока до настоящей паники, становятся главным контентом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществотехнологии

