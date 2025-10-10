Форма поиска по сайту

10 октября, 19:00

Общество

"Вопрос спорный": правильно ли увольнять за использование интернета на работе

Россияне проводят в социальных сетях в среднем от пяти до восьми часов в сутки. Такие данные приводит ВЦИОМ. Нередко граждане тратят на это не только личное, но и рабочее время.

Работодатели все чаще ужесточают правила и даже увольняют сотрудников за просмотр ленты или переписку в мессенджерах. Насколько это справедливо? Мешают ли соцсети работе? Нужно ли за это увольнять?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

