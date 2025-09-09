Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября, 14:00

Общество

"Вопрос спорный": в России предложили наказывать женатых сотрудников за флирт с коллегами

"Вопрос спорный": в России предложили наказывать женатых сотрудников за флирт с коллегами

Осенняя погода придет в Москву в конце сентября

Роспотребнадзор выявил нарушения в двух ресторанах в центре Москвы

"Атмосфера": 16 градусов ожидается в Москве вечером 9 сентября

"Новости дня": в октябре вырастут военные пенсии

Синоптик Евгений Тишковец ответил на вопросы о погоде в Москве

Соседи в подмосковном ЖК рассорились из-за красного перца на клумбе

Два ресторана закрыли в центре Москвы из-за нарушений

Осенние ягоды появились на ярмарках в Москве

Врачи рассказали, как действует российская вакцина от рака

В России могут ввести наказание для женатых сотрудников, которые флиртуют на работе. С таким предложением выступил депутат Брянской областной Думы Михаил Иванов. По его мнению, это подрывает семейные ценности.

Надо ли штрафовать за аморальное поведение? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Вопрос спорный
обществовидеоЛеонид Закошанский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика