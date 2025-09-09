09 сентября, 14:00Общество
"Вопрос спорный": в России предложили наказывать женатых сотрудников за флирт с коллегами
В России могут ввести наказание для женатых сотрудников, которые флиртуют на работе. С таким предложением выступил депутат Брянской областной Думы Михаил Иванов. По его мнению, это подрывает семейные ценности.
Надо ли штрафовать за аморальное поведение? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.
