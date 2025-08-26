26 августа, 14:00Политика
"Вопрос спорный": в РФ предложили платить оклад к отпускным работающим больше 5 лет
Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по контролю Дмитрий Гусев предложил выплачивать целый оклад к отпускным сотрудникам, которые работают в компании больше 5 лет. По задумке, это должно мотивировать людей работать усерднее и не увольняться.
Как отнесутся к таким решениям работодатели? Не избалует ли это сотрудников? И стоит ли дополнительно поощрять тех, кто выполняет свои профессиональные обязанности?
