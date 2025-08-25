Форма поиска по сайту

25 августа, 06:30

Политика

В Госдуме предложили изменить соотношение зарплат руководителей и подчиненных

В Госдуме предложили поставить оклад руководителей в зависимость от зарплат сотрудников. Инициатива предполагает, что самая высокая заработная плата в организации не должна быть выше самой низкой более чем в пять раз.

Также был разработан еще один законопроект, который подразумевает выдачу 13-й зарплаты. Ее предлагается обязательно выплачивать тем, кто проработал в компании свыше 5 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

