В Госдуме предложили изменить соотношение зарплат руководителей и подчиненных

В Госдуме предложили поставить оклад руководителей в зависимость от зарплат сотрудников. Инициатива предполагает, что самая высокая заработная плата в организации не должна быть выше самой низкой более чем в пять раз.

Также был разработан еще один законопроект, который подразумевает выдачу 13-й зарплаты. Ее предлагается обязательно выплачивать тем, кто проработал в компании свыше 5 лет.

