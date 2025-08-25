Мерц: Германия больше не может позволить себе систему всеобщего благосостояния

Фото: ТАСС/IMAGO

ФРГ больше не может себе позволить систему всеобщего благосостояния. Об этом, выступая на партийной конференции, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, его слова приводит газета The Daily Telegraph.

Он подчеркнул, что расходы немецкого правительства на социальные программы "вышли из-под контроля" и поставили под угрозу устойчивость государственного бюджета.

"Государство всеобщего благосостояния в том виде, в котором мы имеем его сегодня, больше не может финансироваться за счет того, что мы можем себе позволить экономически", – отметил канцлер.

Мерц добавил, что при замедлении экономики и росте безработицы в ФРГ ежегодно растут расходы на пенсии и социальные пособия.

Ранее СМИ сообщили о том, что Мерц практически спровоцировал дипломатический скандал во время встречи с президентом США Дональдом Трампом и лидерами стран Евросоюза в Белом доме.

По информации журналистов, во время закрытых переговоров в Овальном кабинете Мерц настаивал, что на время возможной встрече Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского Трамп должен добиться прекращения огня.