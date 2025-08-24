Yonhap: Около 30 военнослужащих КНДР пересекли границу Южной Кореи

Фото: 123RF/fadlan1

Около 30 военнослужащих КНДР пересекли границу Южной Кореи, сообщает информационное агентство Yonhap.

Издание отмечает, что со стороны Южной Кореи прозвучали предупредительные выстрелы.

Также сообщается, что накануне заместитель начальника генштаба Северной Кореи заявил, что южнокорейские военные произвели более десяти предупредительных выстрелов в сторону военнослужащих из КНДР на границе.

Ранее замзаведующего отделом ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ё Чжон заявила, что Северная Корея не намерена идти на переговоры с Южной Кореей, несмотря на примирительные шаги ее нового президента Ли Чжэ Мена. По ее словам, это связано с тем, что Пхеньян не видит значительных изменений в политике Сеула по отношению к КНДР.