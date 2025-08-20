"Вопрос спорный": зависимых от соцсетей россиян предложили отправлять в цифровые рехабы

Депутат Госдумы Татьяна Соломатина предложила зависимых от соцсетей россиян отправлять в цифровые реабилитационные центры. По ее мнению, люди стали слишком много времени проводить в соцсетях и перестали получать удовольствие от реальной жизни.

Каждый второй россиянин проводит в телефоне до четырех часов в сутки. Более 40% респондентов признались, что сидят в соцсетях во время еды, прогулки или даже разговора с кем-либо.

Что такое гаджеты – зависимость или инструмент для общения? Стоит ли лечить привычку, которая есть почти у всех? И насколько разумны цифровые рехабы?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.