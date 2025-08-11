Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 августа, 14:00

Общество

"Вопрос спорный": эксперты обсудили, нужны ли штрафы за отказ уступить место в транспорте

"Вопрос спорный": эксперты обсудили, нужны ли штрафы за отказ уступить место в транспорте

В столичный регион пришло похолодание

"Доктор 24": врачи перечислили привычки, которые приводят к снижению иммунитета

"Специальный репортаж": игра на чувствах

"Атмосфера": 17 градусов ожидается в Москве вечером 11 августа

В подмосковных Люберцах поймали сбежавшего быка

Синоптик Евгений Тишковец рассказал об ошибках в прогнозах погоды

В Зеленоградской ветклинике провели УЗИ аквариумной рыбке

В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за гроз

Более 1 000 онкобольных получили помощь в первом московском кардиоонкологическом центре

Алтайский депутат Сергей Малинкович предложил штрафовать на тысячу рублей тех, кто отказывается уступить место в транспорте беременным женщинам и пожилым людям.

Депутат Госдумы Нина Останина назвала инициативу актом бессилия общества. Она уверена, что нужно не наказывать граждан рублем, а поднимать общую культуру. Ее коллега парламентарий Виталий Милонов придумал раздавать беременным специальные значки с обозначением их статуса.

При этом в России пока нет закона, который бы обязывал уступать место в общественном транспорте определенным категориям граждан. Но есть правила этикета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Вопрос спорный
обществотранспортвидеоЛеонид Закошанский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика