"Вопрос спорный": эксперты обсудили, нужны ли штрафы за отказ уступить место в транспорте

Алтайский депутат Сергей Малинкович предложил штрафовать на тысячу рублей тех, кто отказывается уступить место в транспорте беременным женщинам и пожилым людям.

Депутат Госдумы Нина Останина назвала инициативу актом бессилия общества. Она уверена, что нужно не наказывать граждан рублем, а поднимать общую культуру. Ее коллега парламентарий Виталий Милонов придумал раздавать беременным специальные значки с обозначением их статуса.

При этом в России пока нет закона, который бы обязывал уступать место в общественном транспорте определенным категориям граждан. Но есть правила этикета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

