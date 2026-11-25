Россияне могут предъявить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации авто инспектору ГАИ через мессенджер МАХ. Такая возможность у автомобилистов появилась благодаря совместной работе МВД России и Минцифры. Соответствующие изменения уже внесены в ПДД.

Однако в МВД предупредили, что предъявить права онлайн возможно только при стабильном интернет-соединении. Если связи нет, сотрудник может потребовать бумажные оригиналы документов.

Подробнее – в программе "Московский патруль".