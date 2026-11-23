23 ноября, 21:30Безопасность
"Московский патруль": москвичам рассказали, как Росгвардия защищает врачей скорой помощи
В Москве безопасность бригад скорой помощи обеспечивает Росгвардия. Сотрудники вневедомственной охраны регулярно отрабатывают сценарии, в которых пациенты нападают на медиков.
Сами врачи не имеют права применять физическую силу к пациентам. Однако они давно просят приравнять их статус к представителям власти, что в результате чего агрессия со стороны пациентов может снизиться, считают в столичном Профсоюзе врачей.
Подробнее – в программе "Московский патруль".