В Москве безопасность бригад скорой помощи обеспечивает Росгвардия. Сотрудники вневедомственной охраны регулярно отрабатывают сценарии, в которых пациенты нападают на медиков.

Сами врачи не имеют права применять физическую силу к пациентам. Однако они давно просят приравнять их статус к представителям власти, что в результате чего агрессия со стороны пациентов может снизиться, считают в столичном Профсоюзе врачей.

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