"Московский патруль": в столице провели масштабную проверку оплаты проезда в транспорте

В Москве провели масштабную проверку оплаты проезда в автобусах у остановки рядом со станцией метро "Теплый стан". В мероприятии участвовали сразу 40 контролеров вместе с сотрудниками полиции. Локацию выбрали специально – согласно статистике, в южном округе столицы безбилетники встречаются часто. Здесь фиксируется высокий пассажиропоток.

В ходе проверки контролер попросил пассажира электробуса подтвердить оплату проезда. Вместо этого мужчина начал спорить и снимать происходящее на телефон. В результате ему пришлось вести диалог уже с полицейскими. Поездка на автобусе по карте "Тройка" стоит 75 рублей, а штраф за безбилетный проезд – уже 5 тысяч рублей.

Подробнее – в программе "Московский патруль".