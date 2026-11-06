"Московский патруль": в столице рассматривают дело об убийстве, совершенное 16 лет назад

В Москве Никулинский суд начал рассматривать уголовное дело об убийстве адвоката Константина Кулаги, которое произошло много лет назад. Сейчас дочь погибшего, Ольга Кулага, смогла встретиться с подозреваемым. Она ждала этого заседания больше 16 лет. В прошлом году следователям удалось выйти на след подозреваемого.

По версии следствия, фигурант следил за адвокатом, изучал его распорядок дня, а в день убийства зашел в подъезд, поднялся на 7 этаж и под выдуманным предлогом выманил Кулагу из квартиры. Мужчина пытался дать отпор, но нападавший выстрелил ему в голову. Криминалисты обнаружили пулю, сняли отпечатки пальцев со стен и взяли образцы крови. Мотивом для совершения преступления стал финансовый спор.

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