Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

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03 ноября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": в Москве предъявили обвинение напавшему с ножом на сотрудника ГАИ

"Московский патруль": в Москве предъявили обвинение напавшему с ножом на сотрудника ГАИ

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Столичные следователи предъявили обвинение мужчине, который с ножом набросился на сотрудника ГАИ. Это произошло во время того, как сотрудники Госавтоинспекции оформляли ДТП и выясняли обстоятельства с его участниками.

В разгар беседы к ним подошел неизвестный мужчина, а потом нанес инспектору два удара ножом. Произошла потасовка. Спустя время злоумышленника убедили бросить оружие.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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