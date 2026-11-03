"Московский патруль": в Москве предъявили обвинение напавшему с ножом на сотрудника ГАИ

Столичные следователи предъявили обвинение мужчине, который с ножом набросился на сотрудника ГАИ. Это произошло во время того, как сотрудники Госавтоинспекции оформляли ДТП и выясняли обстоятельства с его участниками.

В разгар беседы к ним подошел неизвестный мужчина, а потом нанес инспектору два удара ножом. Произошла потасовка. Спустя время злоумышленника убедили бросить оружие.

Подробнее – в программе "Московский патруль".