03 ноября, 21:30Происшествия
"Московский патруль": в Москве задержали водителя угнанного автомобиля, сбившего пешехода
В Москве водитель угнанного автомобиля во время погони сбил девушку, которая переходила дорогу. Его задержали бойцы столичной Росгвардии. Они обнаружили машину, которая числилась в угоне, и поспешили остановить мужчину.
Водитель ВАЗа попытался скрыться, нарушив правила дорожного движения и создав аварийные ситуации. Сотрудники Росгвардии передали мужчину коллегам из ГАИ. Пострадавшую доставили в больницу.
Подробнее – в программе "Московский патруль".