"Московский патруль": в Москве задержали водителя угнанного автомобиля, сбившего пешехода

В Москве водитель угнанного автомобиля во время погони сбил девушку, которая переходила дорогу. Его задержали бойцы столичной Росгвардии. Они обнаружили машину, которая числилась в угоне, и поспешили остановить мужчину.

Водитель ВАЗа попытался скрыться, нарушив правила дорожного движения и создав аварийные ситуации. Сотрудники Росгвардии передали мужчину коллегам из ГАИ. Пострадавшую доставили в больницу.

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