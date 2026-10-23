"Московский патруль": суд отправил в СИЗО девушку, ударившую возлюбленного ножом в грудь

21-летнюю Юлию, обвиняемую в убийстве своего 22-летнего возлюбленного Вадима, заключили под стражу. На заседании девушка расплакалась и укуталась в длинный пуховик, чтобы ее не снимали.

Выяснилось, что она работает в компании по производству косметики и следит за порядком в офисе. Ее начальник пришел на заседание и охарактеризовал сотрудницу положительно.

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