"Московский патруль": СК РФ взял под контроль нападение на журналистов в Реутове

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела о нападении на корреспондента и оператора в подмосковном Реутове.

Инцидент произошел, когда журналисты снимали репортаж о жильцах пятиэтажки, которые несколько лет добиваются выселения из подвала дома цеха по производству корейской капусты кимчи.

Подробнее – в программе "Московский патруль".