"Московский патруль": Мосгорсуд оставил в силе приговор блогеру Артему Чекалину

Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу блогера Артема Чекалина и не стал смягчать ему наказание. Приговор в виде семи лет колонии и штрафа почти в 195 миллионов рублей оставлен без изменений.

Чекалина признали виновным в незаконном выводе за рубеж более 250 миллионов рублей, полученных от продажи фитнес-марафона "Идеальное тело". По версии следствия, деньги переводили в Объединенные Арабские Эмираты по поддельным документам.

Подробнее – в программе "Московский патруль".