"Московский патруль": Мосгорсуд пересмотрел дело о конфискации винтовок у стрелка Болдова

Мосгорсуд пересмотрел дело о конфискации винтовок у многократного чемпиона России и мира по стрельбе Николая Болдова.

Ранее спортсмен заявил, что у него незаконно отобрали спортивный инвентарь во время проверки багажа в аэропорту. По словам Болдова, сотрудники таможни сами направили его из красного коридора в зеленый, а затем записали в нарушители.

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