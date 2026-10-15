15 октября, 21:30Происшествия
"Московский патруль": Мосгорсуд пересмотрел дело о конфискации винтовок у стрелка Болдова
Мосгорсуд пересмотрел дело о конфискации винтовок у многократного чемпиона России и мира по стрельбе Николая Болдова.
Ранее спортсмен заявил, что у него незаконно отобрали спортивный инвентарь во время проверки багажа в аэропорту. По словам Болдова, сотрудники таможни сами направили его из красного коридора в зеленый, а затем записали в нарушители.
Подробнее – в программе "Московский патруль".