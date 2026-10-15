"Московский патруль": в Шереметьево у россиянки изъяли монеты на 1,5 млн рублей

В аэропорту Шереметьево у 25-летней россиянки обнаружили монеты общей стоимостью более 1,5 миллиона рублей. Девушка прилетела в Москву из Стамбула.

Во время выборочного контроля в "зеленом коридоре" ее остановили инспекторы. В багаже путешественницы нашли 87 коллекционных монет. Среди них есть экземпляры, посвященные популярным франшизам, в том числе "Гарри Поттеру" и "Властелину колец".

Подробнее – в программе "Московский патруль".

