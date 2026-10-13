"Московский патруль": мошенники выманили у семьи москвичей ценности на 32 млн рублей

В Москве 21-летний сын потерпевших стал жертвой мошеннической схемы, которая обошлась его семье более чем в 32 миллиона рублей. Об этом сообщили в столичном главке МВД.

Злоумышленники позвонили молодому человеку, представились сотрудниками, занимающимися заменой домофона, и попросили назвать код из СМС. После этого в разговор вступили лже-силовики. Они запугали юношу уголовным делом и убедили передать все семейные ценности курьеру.

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