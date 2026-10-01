"Московский патруль": пьяные посетители ресторана устроили конфликт из-за девушки

Двое мужчин ужинали в одном из московских ресторанов, выпивая алкоголь, когда на них напал другой посетитель. По словам друзей, причиной конфликта стала девушка, с которой они хотели познакомиться. После драки предполагаемый нападавший и сама незнакомка скрылись, а один из мужчин вызвал полицию.

На место прибыли сотрудники Росгвардии, поскольку мужчины отказались проследовать в отделение для дачи показаний.

Подробнее – в программе "Московский патруль".