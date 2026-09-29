"Московский патруль": рецидивист украл детское питание сразу после суда в Подмосковье

В Подмосковье росгвардейцы задержали неоднократно судимого мужчину, который пытался вынести из гипермаркета детское питание почти на 10 тысяч рублей. Как выяснилось, на новое преступление он отправился сразу после заседания суда, где его судили за такую же кражу.

Задержанный признался, что собирался продать похищенное. Теперь ему, вероятно, предстоит еще один судебный процесс.

Подробнее – в программе "Московский патруль".