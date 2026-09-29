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Новости

29 сентября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": мужчину задержали после драки у бара на Тверской

"Московский патруль": мужчину задержали после драки у бара на Тверской

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Конфликт возле увеселительного заведения на Тверской улице попал на камеры городского видеонаблюдения. Один из участников сильно толкнул оппонента, после чего тот упал, ударился головой об асфальт и потерял сознание. Пострадавшего госпитализировали, медики зафиксировали тяжкий вред здоровью.

Подозреваемого задержали в течение суток на Алтуфьевском шоссе. Ранее судимый 33-летний мужчина сейчас находится под домашним арестом.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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