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23 сентября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": финансовая пирамида лишила вкладчиков почти всех сбережений

"Московский патруль": финансовая пирамида лишила вкладчиков почти всех сбережений

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Жертвами финансовой пирамиды стали граждане, которые отдали организаторам почти все свои деньги, поверив в почти 200% прибыли в год. Позже они поняли, что стали жертвами обмана.

На фоне этого аналитики опубликовали исследование о самых популярных инвестициях среди россиян. Лидером остается банковский вклад – инструмент простой и безопасный, но приносящий около 15% годовых.

О том, реально ли пострадавшим вернуть деньги – в программе "Московский патруль".

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