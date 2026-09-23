"Московский патруль": финансовая пирамида лишила вкладчиков почти всех сбережений

Жертвами финансовой пирамиды стали граждане, которые отдали организаторам почти все свои деньги, поверив в почти 200% прибыли в год. Позже они поняли, что стали жертвами обмана.

На фоне этого аналитики опубликовали исследование о самых популярных инвестициях среди россиян. Лидером остается банковский вклад – инструмент простой и безопасный, но приносящий около 15% годовых.

О том, реально ли пострадавшим вернуть деньги – в программе "Московский патруль".

