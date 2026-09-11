"Московский патруль": активность аферистов в столице снизилась на 20%

Столичная полиция развернула масштабную профилактическую работу по борьбе с мошенничеством во всех районах Москвы. В частности, начальник УВД по Северо-Восточному округу Рамиль Гафуров обсудил с подчиненными новые схемы аферистов и как с ними бороться.

В результате, согласно статистике, только за последний год активность мошенников в Москве снизилась более чем на 20%. Подробнее – в программе "Московский патруль".