10 сентября, 21:30Происшествия
"Московский патруль": два человека задержаны в столице за попытку подкупа инспекторов ГАИ
В Москве задержали двух человек за попытку подкупа инспекторов ГАИ.
Первый мужчина, не имея разрешения находиться в России, ехал в качестве пассажира в такси. После остановки сотрудником ГИБДД он положил полицейскому деньги в подстаканник.
Второй задержанный был за рулем без водительских прав и выехал на полосу встречного движения. Он решил спрятать 5 тысяч рублей в бардачок патрульной машины.
Подробнее – в программе "Московский патруль".