12 августа, 21:30Происшествия
"Московский патруль": суд в столице продлил арест организаторам аферы с консуматоршами
В столичном суде состоялось первое заседание по делу о мошенничестве, в котором обвиняют организаторов схемы с консуматоршами.
По версии следствия, Адаш Баталев и Алик Мурадян руководили девушками, которые через сайты знакомств заманивали мужчин на свидания в подставные кафе. Там официанты подавали недорогие блюда под видом премиальных и выставляли гостям неоправданно большие счета.
В результате суд продлил арест обвиняемым еще на полгода. Подробнее – в программе "Московский патруль".