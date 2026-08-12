"Московский патруль": суд в столице продлил арест организаторам аферы с консуматоршами

В столичном суде состоялось первое заседание по делу о мошенничестве, в котором обвиняют организаторов схемы с консуматоршами.

По версии следствия, Адаш Баталев и Алик Мурадян руководили девушками, которые через сайты знакомств заманивали мужчин на свидания в подставные кафе. Там официанты подавали недорогие блюда под видом премиальных и выставляли гостям неоправданно большие счета.

В результате суд продлил арест обвиняемым еще на полгода. Подробнее – в программе "Московский патруль".

