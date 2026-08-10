"Московский патруль": москвич угрожал семье пистолетом и саблей из-за парковки

В Москве полицейские задержали 51-летнего мужчину, который устроил конфликт из-за парковки во дворе дома, расположенного на улице Академика Анохина.

Мужчина подошел к припаркованному автомобилю, владельцы которого приехали в гости к родителям, и начал снимать машину на телефон, высказывая претензии. Затем он достал предмет, похожий на пистолет, а также саблю. После этого злоумышленник стал угрожать людям и требовать пять тысяч рублей. Подробнее – в программе "Московский патруль".

