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Новости

29 июля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": в Чехове у мужчины изъяли 9 кг наркотиков, выращенных дома

"Московский патруль": в Чехове у мужчины изъяли 9 кг наркотиков, выращенных дома

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В подмосковном Чехове задержали мужчину, который оборудовал в своем доме цех по выращиванию конопли, а готовый урожай хранил в гараже. У него изъяли 9 килограммов наркотиков – это около 9 тысяч разовых доз, которые, по версии полиции, он готовил для продажи.

Мужчина организовал производство по инструкциям из книг и занимался этим около 1,5 года. Правоохранители предполагают, что на него могли пожаловаться соседи или пожилая мать, которой надоели плантации в доме.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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