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24 июля, 21:30

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"Московский патруль": сотрудники полиции проверили навыки стрельбы в рамках Кубка главка

"Московский патруль": сотрудники полиции проверили навыки стрельбы в рамках Кубка главка

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В Москве завершился первый этап Кубка столичного главка полиции по стрельбе. В соревнованиях участвовали более 120 сотрудников из 30 команд. Полицейские выполняли упражнения, условия которых заранее не знали, чтобы проверить готовность к действиям в реальной обстановке.

Лучших определяли в классах "9 на 18" и "9 на 19". Победителей наградили представители руководства московской полиции.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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