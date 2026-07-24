"Московский патруль": сотрудники полиции проверили навыки стрельбы в рамках Кубка главка

В Москве завершился первый этап Кубка столичного главка полиции по стрельбе. В соревнованиях участвовали более 120 сотрудников из 30 команд. Полицейские выполняли упражнения, условия которых заранее не знали, чтобы проверить готовность к действиям в реальной обстановке.

Лучших определяли в классах "9 на 18" и "9 на 19". Победителей наградили представители руководства московской полиции.

Подробнее – в программе "Московский патруль".