24 июля, 21:30Общество
"Московский патруль": газировку с составом энергетика проверили в лаборатории
В столичных магазинах и кафе подростки могут купить напиток, который производитель позиционирует как газировку, без предъявления паспорта. Активисты провели проверку и выяснили, что в одном из заведений продавец продал такой напиток несовершеннолетним.
Позже специалисты изучили состав напитка в лаборатории. Эксперты сообщили, что по содержанию кофеина он практически не отличается от энергетика, хотя официально остается газировкой.
Подробнее – в программе "Московский патруль".