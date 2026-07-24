"Московский патруль": газировку с составом энергетика проверили в лаборатории

В столичных магазинах и кафе подростки могут купить напиток, который производитель позиционирует как газировку, без предъявления паспорта. Активисты провели проверку и выяснили, что в одном из заведений продавец продал такой напиток несовершеннолетним.

Позже специалисты изучили состав напитка в лаборатории. Эксперты сообщили, что по содержанию кофеина он практически не отличается от энергетика, хотя официально остается газировкой.

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