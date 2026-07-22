"Московский патруль": пауэрбанк загорелся в квартире жительницы "Москва-Сити"

Житительница одной из башен "Москва-Сити" получила сильные ожоги после возгорания пауэрбанка. Устройство, которое девушка оставила заряжаться на ночь, вспыхнуло в кровати, огонь перекинулся на постель и ковер. Пострадавшая получила ожог второй степени, площадь поражения составила 30% спины.

Эксперты напомнили, что внешние аккумуляторы нельзя оставлять без присмотра во время зарядки, а при первых признаках задымления или искрения необходимо действовать максимально осторожно.

Подробнее – в программе "Московский патруль".