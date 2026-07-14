"Московский патруль": биодобавку для похудения запретили к продаже в интернете

Роспотребнадзор запретил продавать в интернете один из препаратов для похудения. Речь идет о пищевой добавке, сделанной из говяжьего желатина.

Эксперты изучили БАД в лаборатории и пришли к выводу, что он опасен для здоровья людей. Заместитель руководителя проекта Ассоциации по борьбе с контрафактом Антон Талызенков заявил, что прежде чем выйти на рынок, такого рода препараты должны получать свидетельство о государственной регистрации.

Подробнее – в программе "Московский патруль".