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Новости

14 июля, 21:30

Безопасность

"Московский патруль": биодобавку для похудения запретили к продаже в интернете

"Московский патруль": биодобавку для похудения запретили к продаже в интернете

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Роспотребнадзор запретил продавать в интернете один из препаратов для похудения. Речь идет о пищевой добавке, сделанной из говяжьего желатина.

Эксперты изучили БАД в лаборатории и пришли к выводу, что он опасен для здоровья людей. Заместитель руководителя проекта Ассоциации по борьбе с контрафактом Антон Талызенков заявил, что прежде чем выйти на рынок, такого рода препараты должны получать свидетельство о государственной регистрации.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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