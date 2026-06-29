29 июня, 21:30Происшествия
"Московский патруль": москвичка отдала мошенникам наследство за выкуп комнаты
Москвичка обратилась в юридическую компанию для помощи в выкупе комнаты у соседей в коммунальной квартире, однако это оказались мошенники – девушка продала единственное наследство и заплатила за услуги, но фирма исчезла.
Было возбуждено уголовное дело. Руководители скрылись, однако одного из них удалось задержать в аэропорту, сейчас он находится в СИЗО. Несмотря на судебные разбирательства, ущерб пострадавшим пока не возмещен полностью.
Подробнее – в программе "Московский патруль".