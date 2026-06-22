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Новости

22 июня, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": оптовый наркокурьер задержан в Подмосковье

"Московский патруль": оптовый наркокурьер задержан в Подмосковье

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Полицейские задержали в подмосковном Подольске оптового наркокурьера. Им оказался 40-летний житель Химок.

При себе у подозреваемого было 26 брикетов и 5 свертков с различными веществами. Позже оперативники обыскали его квартиру. В общей сложности из незаконного оборота изъято больше 5 килограммов запрещенных веществ. На допросе мужчина признался, что совершил преступление из-за финансовых трудностей.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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