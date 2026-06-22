22 июня, 21:30Происшествия
"Московский патруль": оптовый наркокурьер задержан в Подмосковье
Полицейские задержали в подмосковном Подольске оптового наркокурьера. Им оказался 40-летний житель Химок.
При себе у подозреваемого было 26 брикетов и 5 свертков с различными веществами. Позже оперативники обыскали его квартиру. В общей сложности из незаконного оборота изъято больше 5 килограммов запрещенных веществ. На допросе мужчина признался, что совершил преступление из-за финансовых трудностей.
Подробнее – в программе "Московский патруль".