"Московский патруль": оптовый наркокурьер задержан в Подмосковье

Полицейские задержали в подмосковном Подольске оптового наркокурьера. Им оказался 40-летний житель Химок.

При себе у подозреваемого было 26 брикетов и 5 свертков с различными веществами. Позже оперативники обыскали его квартиру. В общей сложности из незаконного оборота изъято больше 5 килограммов запрещенных веществ. На допросе мужчина признался, что совершил преступление из-за финансовых трудностей.

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