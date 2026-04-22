"Московский патруль": криптомошенники обманули россиянку на 2 млн рублей

Криптомошенники обманули россиянку на сумму около 2 миллионов рублей. Женщина познакомилась в интернете с мужчиной, который рассказал ей о собственном "успехе" благодаря работе с криптовалютой.

Позднее с ней связались еще двое аферистов. В результате трое злоумышленников убедили пострадавшую взять кредит под залог единственной квартиры, чтобы вложить средства в некий бизнес-проект. Спустя время они перестали выходить на связь.

Женщина обратилась с заявлением в полицию, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Правоохранители разыскивают лиц, причастных к совершению преступления.

Подробнее – в программе "Московский патруль".