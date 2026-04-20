"Московский патруль": в Мытищах супруги убили друг друга в ходе ссоры в квартире

В Мытищах супруги, работавшие в театре, погибли после семейного конфликта в квартире. По данным следствия, между ними произошла ссора на фоне предстоящего развода.

Ночью соседи услышали крики из квартиры и вызвали полицию. Прибывшие сотрудники установили, что помещение было заперто изнутри, дверь пришлось вскрывать. Внутри были обнаружены двое погибших с ножевыми ранениями.

