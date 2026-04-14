"Московский патруль": в Мытищах задержали вымогателей, представлявшихся полицейскими

В Мытищах полицейские задержали группу подозреваемых в вымогательстве и разбое, жертвами которых становились курьеры служб доставки. Злоумышленники заказывали картриджи, а при встрече представлялись сотрудниками правоохранительных органов, демонстрируя поддельные удостоверения. Угрожая оружием и применяя физическую силу, они вынуждали доставщиков переводить деньги.

В одном случае водитель и пассажир перевели более 300 тысяч рублей, затем им продиктовали номер криптокошелька и потребовали в течение недели перечислить еще 10 миллионов.

