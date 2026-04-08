"Московский патруль": полицейские изъяли 2 кг наркотиков на Ярославском шоссе

В Москве полицейские провели масштабную спецоперацию на Ярославском шоссе. Они остановили автомобиль, внутри которого обнаружили около 2 килограммов наркотиков. Найти тайник силовикам помогла служебная собака: она обнюхала салон и указала на коробку с пакетами, где находилась химия.

Проведенное исследование установило, что часть изъятого – наркотическое средство метадон, остальное направлено на экспертизу. Общее количество изъятого вещества составляет примерно 4 тысячи доз.

Подробнее – в программе "Московский патруль".